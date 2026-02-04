Сотрудницу "Почти России" в Артемовском оштрафовали за присвоение боле 800 тысяч рублей

Работница "Почты России" в Артемовском предстала перед судом за присвоение более 800 тыс. рублей.

Как сообщали в пресс-службе судов Свердловской области, в апреле прошлого года сотрудница отделения Мария Жарких в поселке Красногвардейский зачисляла денежные средства предприятия на банковские карты, не внося при этом в кассу наличные средства. Делала она это через автоматизированную систему ЕАС АО "Почта России", к которой у нее был доступ. Всего за две недели ей удалось похитить свыше 800 тыс. рублей.

Уже на суде Жарких полностью признала свою вину. Часть ущерба ей удалось возместить до вынесения приговора.

Артемовский городской суд признал Марию Жарких виновной по ч.3 ст. 160 УК Р "Присвоение или растрата в крупном размере". Поскольку подсудимая признала вину и частично возместила ущерб, суд применил статью 64 УК РФ "Назначение более мягкого наказания" и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.