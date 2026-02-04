"Путин свое слово сдержал". Трамп ответил Зеленскому на истерику о срыве "энергетического перемирия"

Президент РФ Владимир Путин сдержал свое слово, временно приостановив удары по энергетике киевского режима. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, ответив таким образом на неадекватную реакцию Зеленского.

Накануне тот чуть ли не истерил, обвинив Россию в срыве "энергетического перемирия". В ночь на 3 февраля ВС РФ нанесли мощный удар по энергетике Украины, поразив множество важных объектов, используемых правящим режимом для нужд своей армии. Удар был одним из самых мощных за последние месяцы, отмечают эксперты.

Зеленский заявил, что ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру Украины спустя всего четыре дня после начала "перемирия". При этом он с самого начала называл другую дату, на несколько дней позже, видимо, держа в голове срыв переговоров в ОАЭ, намеченных на 1 февраля. В Кремле сразу сказали, что удары поставлены на небольшую паузу до 1 февраля. И, начав затягивать переговоры, Зеленский сам сорвал "энергетическое перемирие". Но, воспользовавшись случаем, тут же заявил, что теперь его позиция "будет скорректирована".

Уже в своем видеоролике Зеленский пытался настроить Трампа против Путина.

"Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия", - сказал киевский главарь.

В то же время он оговорился, что "россияне, на наш взгляд, нарушили обещание".

Однако Трамп на провокацию не поддался и не был удивлен новой атакой ВС РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп же, отвечая на вопросы журналистов во время подписания закона о финансировании правительства, который завершил частичный шатдаун федеральных ведомств, все расставил на свои места.

"Перемирие продолжалось с воскресенья до воскресенья. И Путин сдержал свое слово. Оно закончилось, и Путин нанес сильный удар. Это было значительно, одна неделя, мы бы согласились на это, потому что там очень-очень холодно", - подчеркнул президент США.

Политологи и блогеры высказывали предположение, что "энергетическое перемирие" было негласным соглашением по просьбе Трампа. Оно началось 24 или 25 января и было рассчитано на одну неделю, когда Путин дал слово Трампу воздержаться в течение недели от ударов, чтобы создать условия для переговоров в Абу-Даби 1 февраля. Однако через несколько дней Зеленский, прознав об этом, решил предать огласке факт обещания Путина Трампу и воспользоваться случаем, чтобы сорвать его, обвинив во всем Россию. Он безосновательно перенес переговоры в ОАЭ на несколько дней, понимая, что реакция России не заставит себя ждать. Зато он будет лебезить перед Трампом, чтобы тот обвинил Россию. Но его план не сработал.

"Зеленскому влупили рельсой по затылку. Весь вчерашний день он ныл о том, что Россия нарушила энергоперемирие. И рассказывал, с каким нетерпением он ждет реакции США, ведь коварный Путин обманул самого Трампа... Как мы и предполагали, это говорит о том, что Зеленского вообще не поставили в известность об этой договоренности. Это был односторонний мораторий, о котором стало известно только благодаря Трампу. Просроченного даже не предупредили, когда оно началось", - отмечает военкор Александр Коц.

"Ну что, "просрочка", тебе полегчало? Хотел показать Верховного недоговороспособным, а показал себя идиотом? Я вот реально не пойму, ты действительно настолько тупой, что считаешь себя самым умным и самым хитрым? Ну тогда да, ты действительно идиот. Хотя это и так уже понятно безо всяких доказательств. И единственный вопрос по тебе, который пока остается открытым, состоит в следующем: перед тем, как тебя в аду черти будут жарить на сковородке, тебя постигнет земное правосудие или нет? Или тебя просто твои же британские спонсоры грохнут и спишут на Россию. Использовав тебя при этом как настоящее одноразовое резиновое изделие", - пишет блогер Юрий Подоляка.