Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

3 февраля 2026 года в дневное время на улице Сушина города Лысьвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов. В результате происшествия пострадали несколько человек, среди которых несовершеннолетний.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах произошедшего.