В РПЦ обвинили в продолжении боевых действий колдунов, нечистую силу и делающих аборты россиянок

Окончанию боевых действий с Украиной мешает увлечение россиян оккультизмом и их нежелание отказываться от абортов.

Об этом сообщил архиерей РПЦ, управляющий Скопинской епархией Питирим (Творогов). По его словам, в 2024 году в России стало в три раза больше экстрасенсов, колдунов, магов, тарологов, нумерологов, гадалок и ведьм. В 2025 году, по данным священнослужителя, ситуация еще ухудшилась, поскольку граждане РФ продолжили наращивать покупки оккультных предметов. "То есть в стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу", — указал Питирим.

По словам архиерея, также урегулированию ситуации между двумя странами препятствуют беременные россиянки, которые не желают рожать. "Вот уже мы с вами сколько видели попыток заключить мир… и все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли божьей, чтобы таким образом был заключен мир… От того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. Да и вообще люди стали жить очень нечестиво", — подчеркнул управляющий Скопинской епархией, сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Напомним, в России для гадалок, магов, экстрасенсов предлагают ввести отдельное наказание по статье "Мошенничество". С такой просьбой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.