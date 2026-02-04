04 Февраля 2026
Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

У засудившего пенсионерку за комментарий чиновника изымут активы на 250 млн рублей

В Краснодарском крае региональная прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства имущества экс-главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко на сумму свыше 250 млн руб.

Как заявила пресс-служба ведомства, проверка показала, что Бондаренко за время работы главой округа приобрёл три земельных участка, три жилых дома, нежилое помещение, три автомобиля и снегоболотоход, общая рыночная стоимость которых превышает 250 млн руб.

Поскольку подтверждений законности происхождения доходов на данное имущество не предоставлено, прокуратура подала иск в Приморско-Ахтарский районный суд. 2 февраля на имущество был наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Ранее чиновник получил широкую известность после того, как отсудил у 80-летней пенсионерки 85 тыс. руб. за комментарий в соцсети с критикой в его адрес. Деньги женщина сможет выплачивать только частями и вплоть до 2030 года.

Теги: чиновники, коррупция


Ранее 20.01.2026 15:55 Мск Силовики пришли к кубанскому чиновнику, судившемуся с пенсионеркой из-за обвинения в коррупции

