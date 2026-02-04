Медведев призвал брать пример с экономики КНДР

Северная Корея добилась выдающихся результатов при ограниченных экономических возможностях в условиях тотальной блокады.

Об этом ТАСС, Reuters и Wargonzo заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Пхеньян сумел выстроить оборонную промышленность и обеспечить национальную безопасность, что "вызывает уважение".

Зампред считает, что у КНДР можно поучиться "тому, как организовать быструю и эффективную мобилизацию экономических возможностей". Он также поблагодарил Северную Корею за поддержку и сотрудничество.

Ранее Медведев заявил, что страны, помогающие воевать с Россией, – её враги.