Путин сообщил о замедлении роста экономики до 1%

Рост экономики России по итогам 2025 года составил 1%.

Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше", — сказал глава государства, обращаясь к министрам. "В 2023, 2024 годах — 4,1% рост, 4,3% рост", - указал он.

По его словам, замедление было "рукотворным" и связно с "действиями по снижению инфляции", а главная задача — восстановление темпов роста экономики. Делать это, как указал российский лидер, нужно в соответствии с планом структурых преобразований в экономике - "ритмично" и "по намеченному графику".

Также Путин заявил, что ожидает снижение инфляции до 5% к концу года.