Во Франции из заднего прохода мужчины извлекли артиллерийский снаряд времен Первой мировой

Сотрудникам больницы во французской Тулузе пришлось вызывать сапёров для операции по извлечению артиллерийского снаряда времен Первой мировой войны из тела пациента. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Поздно вечером в 31 января в отделение неотложной помощи больницы Рангей поступил мужчина, пожаловавшийся на сильную боль в прямой кишке. По данным газеты, он объяснил врачам, что "в него вошел некий объект", не раскрыв его природу. Пациенту была проведена экстренная операция.

Во время процедуры хирург обнаружил и извлек предмет, который оказался снарядом, датированным 1918 годом. Длина находки составляла около 16 сантиметров, а ширина — четыре сантиметра.

После обнаружения боеприпаса около 01.40 ночи в больницу были вызваны полиция и служба разминирования. Вокруг был организован охранный периметр. По заявлению полиции, снаряд, пролежавший более века, не представлял угрозы взрыва.

По сведениям источника, близкого к делу, пациент будет допрошен в ближайшие дни, чтобы объяснить происхождение снаряда. Однако прокуратура Тулузы заявила, что уголовное дело возбуждать не будет. Сама больница Рангей отказалась комментировать этот неординарный инцидент.