03 Февраля 2026
Экономика Тюменская область
Фото: sibur.ru

Лабораторные данные подтверждают стабильность экологической обстановки на территории "ЗапСибНефтехима" и в Тобольске

Тобольское предприятие СИБУРа подвело итоги экологического мониторинга атмосферного воздуха за 2025 год. Лабораторные данные подтверждают стабильность экологической обстановки на территории предприятия и в Тобольске.

В 2025 году специалисты аккредитованной Центральной заводской лаборатории предприятия провели более 160 тыс. исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) «ЗапСибНефтехима», на территории предприятия и в черте города. Мониторинг проводился с помощью стационарных постов наблюдения и мобильной экологической лаборатории. Помимо заводской лаборатории, к исследованию проб воздуха на ПДК привлекаются независимые лаборатории.

(2026)|Фото: sibur.ru

(2026)|Фото: sibur.ru

Руководитель по экологии «Запсибнефтехима» Людмила Шешукова отмечает: «В 2025 году в рамках расширения возможностей мониторинга на «ЗапСибНефтехиме» появились новая современная мобильная экологическая лаборатория и два стационарных автоматических поста. Это оборудование улучшило контроль за качеством воздуха, расширило спектр исследуемых веществ, а также повысило оперативность получения результатов».

В 2025 году СИБУР презентовал новые цели стратегии в области устойчивого развития до 2030 года. Ключевые показатели предыдущего периода были достигнуты компанией досрочно. Одним из ключевых предприятий, внесших значительный вклад в их достижение, стал «ЗапСибНефтехим».

В рамках проекта «Общественный контроль» специалисты Центральной заводской лаборатории и управления по экологии «ЗапСибНефтехима» знакомят участников с производственной площадкой, рассказывают об экологических проектах, проводят совместные замеры воздуха. В этих мероприятиях приняли участие уже более 200 человек как из Тобольска так и гостей города.

Теги: запсибнефтехим, сибур, мониторинг воздуха


Экспертное мнение



Мнения из сети