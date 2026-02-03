Орджоникидзевский район стал самым криминальным в Екатеринбурге по итогам 2025 года

Орджоникидзевский район признан самым криминальным в Екатеринбурге по итогам 2025 года. Об этом заявил глава управления городского МВД Виктор Позняк в ходе заседания комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. По его словам, за прошедший год в районе было совершено 2 тыс. 920 преступлений.

Второй по преступности - Верх-Исетский район с 2 тыс. 741 зарегистрированным инцидентом, а тройку лидеров замыкает Ленинский, где произошло 2 тыс. 575 преступлений. Четвертое место взял Кировский район - 2 тыс. 77, а Железнодорожный район единственный в пятерке, где количество преступлений не перешло границу в 2 тыс. - 1 тыс. 758.

Самыми безопасными стали Октябрьский и Чкаловский районы, где было совершено 1 тыс. 671 и 1 тыс. 668 преступлений соответственно. О статистике в Академическом районе не сообщалось.

При этом Позняк сообщил, что количество преступлений в городе за год сократилось на 7,2% - с 16 тыс. 611 в 2024 году до 15 тыс. 410 в 2025-м. Краж стало меньше почти на 700 случаев - 4 тыс. 965 вместо 5 тыс. 687, это же касается и квартирных краж. Грабежей стало меньше - с 122 до 113, как и случаев мошенничества - 3 тыс. 110 против 2 тыс. 475. Количество убийств составило 33, вместо 52 в 2024 году, а причинение тяжкого вреда здоровью сократилось со 136 до 111.

А вот число преступлений, связанных с оборотом наркотиков напротив увеличилось с 2 тыс. 888 до 2 тыс. 944.

Несмотря на это, Екатеринбург, по словам Позняка, остается одним из самых безопасных административных центров УрФО. В Тюмени в 2025 году было зарегистрировано 15 тыс. 968 преступлений, а в Челябинске - 22 тыс. 854.

Также уральская столица продолжает "держать планку" в раскрываемости преступлений - количество таких случаев увеличилось с 8 тыс. 375 до 8 тыс. 886. В 97% от всех наиболее опасных преступлений в преступника удается найти и наказать. То же касается разбойных нападений - 98%. Инциденты с изнасилованием и тяжким вредом здоровью раскрываются в 100% случаев.