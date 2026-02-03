Орджоникидзевский район стал самым криминальным в Екатеринбурге по итогам 2025 года

03 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Орджоникидзевский район стал самым криминальным в Екатеринбурге по итогам 2025 года

Орджоникидзевский район признан самым криминальным в Екатеринбурге по итогам 2025 года. Об этом заявил глава управления городского МВД Виктор Позняк в ходе заседания комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. По его словам, за прошедший год в районе было совершено 2 тыс. 920 преступлений.

Второй по преступности - Верх-Исетский район с 2 тыс. 741 зарегистрированным инцидентом, а тройку лидеров замыкает Ленинский, где произошло 2 тыс. 575 преступлений. Четвертое место взял Кировский район - 2 тыс. 77, а Железнодорожный район единственный в пятерке, где количество преступлений не перешло границу в 2 тыс. - 1 тыс. 758.

Самыми безопасными стали Октябрьский и Чкаловский районы, где было совершено 1 тыс. 671 и 1 тыс. 668 преступлений соответственно. О статистике в Академическом районе не сообщалось.

При этом Позняк сообщил, что количество преступлений в городе за год сократилось на 7,2% - с 16 тыс. 611 в 2024 году до 15 тыс. 410 в 2025-м. Краж стало меньше почти на 700 случаев - 4 тыс. 965 вместо 5 тыс. 687, это же касается и квартирных краж. Грабежей стало меньше - с 122 до 113, как и случаев мошенничества - 3 тыс. 110 против 2 тыс. 475. Количество убийств составило 33, вместо 52 в 2024 году, а причинение тяжкого вреда здоровью сократилось со 136 до 111.

А вот число преступлений, связанных с оборотом наркотиков напротив увеличилось с 2 тыс. 888 до 2 тыс. 944.

Несмотря на это, Екатеринбург, по словам Позняка, остается одним из самых безопасных административных центров УрФО. В Тюмени в 2025 году было зарегистрировано 15 тыс. 968 преступлений, а в Челябинске - 22 тыс. 854.

Также уральская столица продолжает "держать планку" в раскрываемости преступлений - количество таких случаев увеличилось с 8 тыс. 375 до 8 тыс. 886. В 97% от всех наиболее опасных преступлений в преступника удается найти и наказать. То же касается разбойных нападений - 98%. Инциденты с изнасилованием и тяжким вредом здоровью раскрываются в 100% случаев.

Теги: Екатеринбург, Ордожникидзевский район, криминал, статистика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети