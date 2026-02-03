03 Февраля 2026
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Испания может ввести запрет на соцсети для детей до 16 лет

Испания может стать еще одной страной, запретившей соцсети для детей: доступ к платформам будет ограничен для всех, кому еще нет 16 лет. Аналогичный закон уже действует в Австралии. Законопроект будет предусматривать также личную ответственность руководства социальных сетей, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

"Наши дети оказываются в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку... Мы больше не будем с этим мириться", — заявил Санчес, выступая на Всемирном саммите правительств в Дубае и призывая другие европейские страны принять аналогичные меры. "Мы защитим их от цифрового Дикого Запада", — добавил он.

Санчес заявил, что Испания присоединилась к пяти другим европейским странам, которые он назвал "Коалицией тех, кто готов к цифровым технологиям", для координации и обеспечения соблюдения трансграничного регулирования. По его словам, первое заседание коалиции состоится в ближайшие дни. Санчес не уточнил, какие страны входят в группу, передает Reuters.

"Мы знаем, что это битва, которая выходит далеко за пределы любой страны", — сказал он.

Санчес впервые обрушился с критикой на владельцев социальных сетей в прошлом году, назвав их "техно-кастой", которая должна нести ответственность за "отравление общества" алгоритмами.

Теги: испания, соцсети, запрет, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

