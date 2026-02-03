Макрон заявил, что ведется подготовка к контактам с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что параллельно по этому поводу ведутся консультации с европейскими партнерами и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал работой на публику заявления Макрона о намерении связаться с Путиным.

В последнее время некоторые лидеры стран ЕС открыто говорят о необходимости начать говорить с Россией. В частности, это предлагают президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В Кремле назвали "позитивной эволюцией" призывы Макрона и Мелони к диалогу с РФ.