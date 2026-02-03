Зеленский заявил, что позиция Киева на переговорах в Абу-Даби "будет скорректирована"

Владимир Зеленский заявил, что после удара российских ВС по объектам энергетики на Украине позиция Киева на предстоящих переговорах в Абу-Даби "будет скорректирована".

Переговоры планируется провести в формате США-Украина-Россия 4-5 февраля.

Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.

Состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби, которые пройдут 4-5 февраля, останется прежним, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.