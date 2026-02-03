Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова

В возрасте 89 лет умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова. Она наиболее известна как первая ведущая программы КВН в паре с Альбертом Аксельродом.

Также вела в 1976-79 гг. "Песню года", участвовала в передачах "Утренняя почта", "Огонёк", "По вашим письмам". В 1986 г. Жильцову пригласили в возрождённый КВН, но она отказалась. В 1993 г. ушла из эфира. Преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.

Светлана Жильцова родилась в 1936 г. в Москве. В школе начала заниматься художественным словом, затем поступила в Институт иностранных языков. На телевидение впервые попала как участница проекта советского и канадского ТВ – фильма о звёздах эстрады СССР. После этого продолжила карьеру на телевидении, сообщает "Первый канал".