Комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» празднует 90-летие

С момента запуска первой в Советском Союзе бумагоделательной машины в 1936 году предприятие стало важным промышленным центром в Краснокамске, освоив более 30 видов продукции и создавая технологии, которые опережали свое время и остаются инновационными сегодня.

В первой половине XX века предприятие внесло существенный вклад в развитие производства печатной продукции. А в 1961 году на Камском ЦБК был реализован технологический прорыв — освоен выпуск первой в стране мелованной бумаги. За всю свою историю комбинат выпустил более 30 видов продукции — от целлюлозы и оберточной бумаги до тетрадей высшего сорта и офсетной бумаги №1.

«Эти успехи — заслуга сплоченного коллектива. Спасибо ветеранам комбината, тем, кто стоял у истоков истории и всем, кто продолжает ее сегодня. Ваш труд — реальный вклад в промышленную мощь Прикамья. С юбилеем! Уверен, впереди много лет стабильной работы, новых решений и достижений», — поздравил Дмитрий Махонин коллектив комбината на своей личной странице в соцсетях.

Сегодня «КАМА» — это современный комплекс, единственный в России производитель мелованного упаковочного картона FBB и легкомелованной бумаги LWC. Штат предприятия насчитывает свыше тысячи человек, а его ежегодная мощность достигла 240 тыс. тонн картона и 89 тыс. тонн бумаги. В 2025 году объем инвестиций в модернизацию составил около 870 млн рублей.

«Девяностолетие — это символ прочных традиций, преемственности поколений и устойчивости бизнеса. Опираясь на уникальный опыт прошлого, мы с уверенностью смотрим в будущее», — подчеркнул Роман Серавин, исполнительный директор комбината «КАМА».

Традиционно ко дню рождения предприятия пройдет награждение лучших сотрудников. В 2026 году краевых, муниципальных и корпоративных наград будут удостоены 40 человек.