Руководство гимназии в Уфе уволят при подтверждении факта травли подростка

Руководство уфимской гимназии будет уволено, если проверка подтвердит факт буллинга девятиклассника, напавшего на учителя и учеников, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда - руководство школы", - сказал Хабиров журналистам.

По его словам, мотивы совершения подобных поступков бывают разные: "дома неполадки, несчастная любовь, буллинг". "Мы сейчас должны выяснить, что было причиной", - цитирует РИА Новости Хабирова.

По информации МВД Башкортостана, 3 февраля один из учеников девятого класса прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя, трех одноклассников и взорвал петарду. Вскоре его задержали.

Ранее Хабиров заявил, что пластиковый автомат, из которого ученик стрелял, металлодетектор "увидеть" не может. Однако он среагировал на нож, который также был у школьника с собой. Но подростка никто не остановил, потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания, пояснил глава республики.