Доля собственных торговых марок "Пятерочки" за 2025 год выросла до 25,5% товарооборота

"Пятёрочка" сообщает, что доля собственных торговых марок (СТМ) в 2025 году в товарообороте компании составила 25,5%. Продукцию собственных брендов сети выбирает каждый второй покупатель магазина. В онлайн-заказах она попадает в каждый 9-й чек из 10.

В 2025 году россияне приобрели более 11,2 млрд товаров собственных марок сети, что на 11.5% больше, чем в 2024 году. Драйверами роста стали «Красная цена» (2,1 млрд товаров), «Пятёрочка Кафе» (2,6 млрд товаров), Global Village (1,4 млрд товаров). В прошлом году самыми популярными товарами собственных торговых марок стали куриные яйца, корм для кошек и слоёный язычок с сахаром.

В обороте компании растут продажи СТМ среднего и премиум сегментов. В ноябре 2024 года на полки «Пятёрочки» встал бренд Premissimo - деликатесные продукты премиального качества. К концу 2025 года марку Premissimo попробовало 1,5 миллиона человек, продажи её товаров выросли в 3,5 раза.

Также идет расширение бренда «Вкус & Польза» на всю территорию присутствия сети. С 2025 года более 150 товаров для вкусного и здорового питания доступны жителям страны от Калининграда до Владивостока. За год россияне купили почти 150 млн позиций бренда, абсолютное большинство покупателей (77%) после первой покупки приобретали продукцию повторно.

«2025 год был заявлен, как год качества и пищевой безопасности для «Пятёрочки». Эти принципы остаются для нас ключевыми и сейчас – мы контролируем производства 1200 поставщиков в стране, чтобы обеспечить свежесть и своевременные поставки на полки магазинов. И эта работа отмечена не только покупателями, но и экспертами – в прошлом году СТМ «Пятёрочки» завоевали более 120 наград и медалей в премиях «Гарантия качества», Private Label Awards, Silver Mercury и других», - отмечает директор департамента собственных торговых марок торговой сети «Пятёрочка» Роман Аврамов.

В прошлом году было проведено порядка 1000 проверок СТМ.