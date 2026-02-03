Прокуратура Франции вызвала Илона Маска на допрос

Прокуратура Франции вызвала на допрос владельца соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в РФ) и генерального директора компании Линду Якарино, а в парижском офисе X сегодня полиция провела обыски в рамках дела о манипулировании алгоритмами и незаконном сборе данных. Дело расследуется уже год. Прокуратура Парижа заявила, что в апреле этого года Маск предстанет перед судом в рамках рассмотрения этого дела.

При этом в заявлении прокуратуры сообщается, что дело расширено, и теперь расследуются уже и жалобы на работу ИИ-бота Grok (разработчиком выступает X). В этой части правоохранительные органы Франции приписывают компании Маска создание и распространение детской порнографии и нарушение прав человека на его изображение дипфейками сексуального характера.

Сообщается, что на допрос в качестве свидетелей вызваны и другие сотрудники X.

В прошлом году Маск отвергал все обвинения и называл расследование политически мотивированным.

Французское расследование проводится подразделением по борьбе с киберпреступностью совместно с Европолом.

Наконец, в прокуратуре заявили, что закроют аккаунты в X и отныне будут вести страницы в других соцсетях.