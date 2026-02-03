В новом ЖК в Хабаровске случился эпичный потоп после прорыва водопровода

В новом жилом комплексе в Хабаровске произошел прорыв водопровода, затопило подземную парковку. Момент прорыва коммуникаций попал в объектив камер наблюдения в подвальном помещении, кадры инцидента выглядят эпично, жильцы дома с иронией сравнивают их с эпизодами из оскароносного "Титаника".

Местные СМИ отмечают, что жильцы нового дома (сдан летом прошлого года) в ЖК "Дуэт" неоднократно жаловались в управляющую компанию и самому застройщику на недоделки и протекающие коммуникации: парковку затапливало и раньше, но не так масштабно.