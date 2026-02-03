03 Февраля 2026
Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Дума Астраханской области в ТОП-3 рейтинга открытости парламентов страны

Третье место в рейтинге России по открытости законодательных органов власти регионов заняла Дума Астраханской области с результатом 78,69 баллов. Такие результаты исследования "Парламент на ладони" были представлены Фондом развития городского самоуправления «1870» (г. Санкт-Петербург).

Это уже четвертое исследование в рамках проекта, которое проводилось экспертами за период с начала 2023 года по середину 2025 года. В ходе исследования проводилась оценка деятельности 85 региональных парламентов страны по 6 ключевым параметрам: открытость принятия решений, открытость законотворческой работы, открытость обратной связи, социальная доступность, гарантии равенства партий на ТВ и радио, а также внутренняя открытость.

В целом, эксперты отметили, что наиболее популярной отечественной платформой для законодателей субъектов РФ является платформа «ВКонтакте» -83 парламента, в Telegram представлены 68 парламентов, в «Одноклассниках - 54 и в Rutube -36.

Также эксперты - авторы исследования отмечают, что прослеживается тенденция усиления роли региональных парламентов как неотъемлемой части российской государственной власти.

Лидерами рейтинге стали Государственный Совет Республики Татарстан -81,80 балла, Законодательное собрание Забайкальского края - 80,63 балла и Дума Астраханской области - 78,69 балла. При этом Заксобрание Астраханской области стало лидером в Южном федеральном округе.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Экспертное сообщество отдельно подчеркивает, что Дума Астраханской области уверенно сохраняет лучшие показатели открытости законотворческой работы, демонстрирует высокую степень открытости принятия решении и эффективность работы с письменными обращениями граждан. Зафиксирован рост качества работы с обращениями, поступающими и через электронную форму на сайте, и по электронной почте.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Действующий депутатский корпус Думы Астраханской области седьмого созыва был избран осенью 2021 года. В его составе 44 депутата – 22 по единому избирательному округу и 22 по одномандатным избирательным округам. Возглавляет парламент избранный Председателем Думы Астраханской области седьмого созыва Игорь Мартынов.

Теги: астраханская областная дума, игорь мартынов, открытость, рейтинг


