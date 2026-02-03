В Красноярском крае с 1 марта ограничат продажу алкоголя

В Красноярском крае с 1 марта ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

Так, магазины, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также заведения на первых этажах смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00.

Кроме того, 1 июня и 1 сентября розничная продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах края. Также сообщается, что заведения смогут продавать алкогольные напитки на летних площадках только после получения разрешения в краевом минпромторге.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области с 1 марта 2026 года власти введут дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя. Как сообщал губернатор, они затронут помещения в многоквартирных домах, точки общепита. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах.