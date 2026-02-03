Компания Fly One Asia запускает рейсы из Екатеринбурга в Ташкент

Авиакомпания из Узбекистана Fly One Asia запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Ташкент. О новом перевозчике сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

Первый полет запланирован на 6 апреля. После этого рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам в 20.00 по местному времени. Полетная программа будет выполняться на авиалайнерах Airbus A-320.

Билеты уже доступны для покупки.

Напомним, что сегодня в Ташкент из Екатеринбурга также можно улететь на самолетах авиакомпании "Уральские авиалинии" и Uzbekistan Airways.