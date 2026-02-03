В Приморье задержан глава управления Россельхознадзора Зданович

На Дальнем Востоке, в Приморском крае, задержан крупный чиновник. Речь идёт о главе приморского управления Россельхознадзора Дмитрии Здановиче.

Ему вменяют получение взятки, пишет РИА Новости. Размер не приведён.

Здановичу 43 года. В 2014 г. он окончил Дальневосточный государственный университет, через два года – Международный институт экономики и права. Награждён почётной грамотой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (2016 г.).