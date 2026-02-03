Калибраторы ручной клади "Победы" во Внуково "уменьшали" разрешенный объем

Во Внуково у авиакомпании "Победа" выявили бракованные калибраторы ручной клади. Из-за утолщенного каркаса они уменьшали разрешенный объем. Перевозчик признал проблему и сослался на производственный брак.

"В одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщённым диаметром несущего профиля каркаса калибратора. Мы выставили претензии производителю", - говорится в сообщении "Победы".

Все бракованные калибраторы, выявленные во Внуково, изъяты. Все остальные калибраторы в других аэропортах, куда летает "Победа", тоже проверили, но несоответствий не нашли.