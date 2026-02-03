Прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовой задержкой поездов в Екатеринбурге

Во вторник, 3 февраля, в Екатеринбурге произошло несколько задержек в движении поездов. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в связи с проведением восстановительных работ на объектах Горьковской железной дороги в Екатеринбурге к прибытию с задержкой ожидаются пассажирские поезда:

№70 "Москва – Чита". Отправление по расписанию 3 февраля 2026 года в 00 часов 39 минут. Расчетное время отправления – 3 февраля 2026 года в 15 часов 11 минут.

№10 "Москва – Владивосток". Отправление по расписанию 3 февраля 2026 года в 2 часа 45 минут. Расчетное время отправления – 3 февраля 2026 года в 15 часов 30 минут.

№110 "Москва – Новый Уренгой". Отправление по расписанию 3 февраля 2026 года в 3 часа 04 минуты. Расчетное время отправления – 16 часов 19 минут.

№74 "Санкт Петербург – Тюмень". Отправление по расписанию 3 февраля 2026 года в 2 часа 56 минут. Расчетное время отправления – 3 февраля 2026 года в 15 часов 39 минут.

№68 "Москва – Абакан". Отправление по расписанию 3 февраля 2026 года в 5 часов 53 минуты. Расчетное время отправления – 3 февраля в 15 часов 17 минут.

Сейчас пассажиры размещены в комфортных залах ожидания железнодорожного вокзала, обеспечены горячим питанием и напитками. Свердловская транспортная прокуратура контролирует восстановление графика движения поездов. В здании вокзала организована работа мобильной приемной.