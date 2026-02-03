Рост экономики в России в 2025 году составил 1%

Рост ВВП в 2025 году составил 1%, экономика замедлилась ради борьбы с инфляцией, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак в Совете Федерации. Замедляли экономику правительство и Центральный банк, добавил вице-премьер.

"Однопроцентный рост связан с проведением и жесткой денежно-кредитной политики, и жесткой бюджетной политики", - сказал Новак.

Он добавил, что в 2026 году рост ВВП будет 1-1,3%: "Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1 до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов". Инфляцию в правительстве ждут на уровне 4%, то есть на том уровне, при котором Центральный банк готов вернуть нейтральную ставку.