Дело таксиста из Екатеринбурга, напавшего с пистолетом на пассажиров, направили в суд

Дело таксиста из Екатеринбурга, напавшего на пассажиров с газовым пистолетом, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел 18 октября прошлого года в период с 20.30 до 20.56. У водителя с пассажирами произошел конфликт, в результате которого он отказался их куда-либо везти. Припарковавшись у дома по улице 22-го Партсъезда, таксист взял газовый пистолет и направил на клиентов. Те восприняли угрозу серьезно.

Находящийся на месте происшествия потерпевший, решил остановить водителя. Завязалась борьба, в ходе которой таксист четыре раза выстрелил в грудь мужчине, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. После этого пистолет заклинило.

Спасти жизнь потерпевшему удалось только благодаря квалифицированным медикам и своевременной операции. При этом он перенес две клинические смерти.

Таксисту уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" и ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, в связи с выполнением данным лицом общественного долга".

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.