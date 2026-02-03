Второклассник из Надыма перевел мошенникам деньги с родительской карты

Второклассник из Надыма перевел мошенникам 80 000 рублей с родительской карты. Об этом сообщает Telegram-канал "Кибер Ямал", передает корреспондент Накануне.RU.

Ребенка соблазнили "выгодным предложением" покупки золота — внутриигровой валюты в мобильном шутере StandoFF. Школьнику в Telegram пообещал горы золота его "друг" по переписке. Мальчик зашел в приложение банка на телефоне мамы, заскринил баланс средств и отправил его своему собеседнику.

Мальчик "купил" золото через QR-код, который скинул его "друг". Но игровую валюту так и не получил, с карточки матери списалась крупная сумма.