Стрельба у гимназии Уфы привела к "уголовкам", в том числе о халатности

Началось расследование обстоятельств нападения гимназиста на учебное заведение Уфы.

Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, сообщает управление СКР по Башкортостану.

По предварительной информации МВД Башкортостана, один из учеников девятого класса прошёл на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя, трёх одноклассников и взорвал петарду. Вскоре его задержали.