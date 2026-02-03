Минкульт: Богомолов – профессионал, потому и назначен в Школу-студию МХАТ

В министерстве культуры России назвали профессиональные черты режиссёра Константина Богомолова, которые позволили ему стать и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

Богомолов получил назначение, поскольку отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для этой должности, заявили РБК в Министерстве культуры России.

Пост руководителя стал вакантным после смерти прежнего ректора, актёра Игоря Золотовицкого. Позже министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Утверждение именно такой кандидатуры министр объяснила профессионализмом Богомолова.

По мнению выпускников учреждения, назначение Богомолова "нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории". Например, предыдущие ректоры Школы-студии были её выпускниками, Богомолов же окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС. Копию письма опубликовали в соцсетях различные актёры, среди которых – Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие. Сам режиссёр счёл, что коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы – не его способ существования.

"Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Все эти разговоры – пустое переливание из пустого в порожнее", - сказал Богомолов.