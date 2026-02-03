Мэрия Екатеринбурга запустила опрос жителей по Году уральского рока

Администрация Екатеринбурга запустила опрос горожан, посвященный Году уральского рока.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, жителям предлагается ответить на следующие вопросы:

знаете ли вы, что 2026 год объявлен Годом уральского рока?

хотели бы вы приобрести сувенирную продукцию (мерч) в бренде групп Свердловского рок-клуба или бренда Года уральского рока?

Высказать свое мнение горожане могут на сайте Госуслуг. Опрос будет идти месяц и продлится до 3 марта.

Напомним, в этом году Свердловскому рок-клубу исполняется 40 лет. В честь этого 2026-й объявлен Годом уральского рока. В минувшие новогодние каникулы в центре работал ледовый рок-городок. А 4 февраля пройдет "Большой рок-квартирник" с легендарными музыкантами.