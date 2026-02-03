Клинтоны передумали и согласились дать показания по делу Эпштейна в Конгрессе

Билл и Хиллари Клинтон все же согласились дать показания перед комитетом по надзору Палаты представителей США в рамках расследования дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

В январе через адвокатов Клинтоны отказались дать показания, они утверждали, что повестка на допрос в парламенте не имеет юридической силы. Тогда народные избранники пригрозили экс-президенту и его жене привлечением к ответственности за неуважение к Конгрессу. Рассмотреть этот вопрос конгрессмены собирались на текущей неделе, но тут пришло сообщение, что Клинтоны передумали, поэтому теперь не ясно, что будет дальше, пишет Politico.

Представитель Билла Клинтона заявил в сообщении в социальных сетях, что экс-президент и его жена "с нетерпением ждут возможности создать прецедент, который будет применим ко всем".

Ранее Клинтоны утверждали, что ничего не знали о преступлениях Эпштейна, однако, число упоминаний супругов, особенно Билла Клинтона в опубликованных документах по делу финансиста-педофила дает основания в этом сомневаться.