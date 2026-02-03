Мэр Кушвы пообещал жителям перерасчет за отопление из-за аварии на "Уральской" котельной

Жителям домов на улицах Уральская и Рабочая в Кушве произведут перерасчет за отопление из-за аварии на котельной "Уральская". Об этом заявил градоначальник Михаил Слепухин.

"Уважаемые жители улиц Уральская и Рабочая! Будет произведен перерасчет начислений за поставляемую услугу теплоснабжения за январь и февраль до нормализации работы котельного оборудования", - написал он в своих соцсетях.

На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы на котлах все еще ведутся, на объекте круглосуточно работает 15 человек. Сегодня специально выделенная бригада ЗАО "КЗПВ" приступает к ремонту котла №2. Материальную помощь оказывает АО "Святогор". Также, по поручению губернатора Дениса Паслера в город прибыла мобильная дизельная котельная.

"Котельная расходует большое количество топлива. Чтобы тепло пришло в дома, необходимо три тонны топлива в сутки. На первые дни работы мобильной котельной помощь с топливом окажет "Волковский ГОК", - написал Слепухин, добавив, что режим повышенной готовности продлен до особого распоряжения.

Горожан также просят воздержаться от слива воды из систем отопления, поскольку это может помешать восстановлению теплоснабжения и привести к дополнительным проблемам.

Напомним, что этой зимой жители Кушвы не впервые остаются без отопления. Вечером 20 января в городе вышел из строя котел на котельной "Блочная", из-за чего в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях тепло подавалось с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам. 11 января из-за аварии на теплотрассе было прекращено отопление части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек. А к концу января поломка произошла и на котельной Уральская.

Позднее местные власти заявили, что износ "Уральской" составляет 80%, а проблемы с теплоснабжением в городе связаны с неисполненной концессией, заключенной в 2018 году.