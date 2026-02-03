"Надо завершать". Зеленский заверяет, что настроен на мир

Накануне переговоров в ОАЭ Зеленский заявил, что "***** надо завершать". Об этом он написал в своем телеграм-канале после встречи с украинской делегацией, которую он отправил в Абу-Даби.

При этом все его высказывания выглядят неискренне и лукаво. Он заявил, что рассчитывает на то, что американская сторона и дальше будет "решительной в обеспечении необходимых условий для диалога".

"Мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату", – написал киевский главарь.

Он имеет в виду обещание России не бить по энергетическим объектам до переговоров. Но сам Зеленский не выражает никакой решительности в готовности к компромиссам. Он лишь надеется "достичь доверия людей к процессу переговоров".

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский просто затягивает время, изображая из себя голубя мира. Также он выдвигает неприемлемые условия, что территориальный вопрос должен решаться только на его личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. На самом деле он настроен воевать до конца, как от него требует Британия. Фактически он сорвал переговоры 1 февраля своим ультиматумом по территориям.