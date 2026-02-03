03 Февраля 2026
Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине исчезла четверть молодежи

За четыре года с начала СВО на Украине стало на 2,4 млн молодых людей меньше. Четверть молодежи просто исчезла - погибла или уехала. Если в начале 2022 года было около 10 млн, то сегодня - 7,6 млн. Такие цифры привела вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике министр культуры Татьяна Бережная.
"Это колоссальные потери", - признала украинская чиновница .

В своем посте Бережная написала, что в этом виновата Россия, и призвала "партнеров" киевского режима "остановить Россию", потому что безопасность украинской молодежи якобы "должна стать общим приоритетом для всего мира". При этом она расписала все так, словно Украина - страна мечты для молодежи, о которой местный режим очень заботится для ее "самореализации". Хотя приведенные ею же цифры говорят об обратном.

В конце августа 2025 года Киев неожиданно открыл границы для молодежи до 22 лет, после чего сотни тысяч молодых людей "проголосовали ногами" за то, хотят ли они жить в такой "стране мечты". Например, в Германии их количество увеличилось в 10 раз, писали немецкие СМИ. Всего за два месяца после открытия границ с Украины сбежали почти 100 тысяч человек, писала британская газета The Telegraph.

Примечательно, что больше всего уезжает молодежи из Львова, заявила ранее соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова на основе данных по оттоку персонала в сфере общепита.

Данные по исчезновению молодежи перекликаются с общими данными о демографической катастрофе, о которой на Украине говорят давно. Если официально до 2022 года в стране было 42 млн человек, а под контролем Киева - 39 млн, то сейчас большинство демографов сходятся на цифре 25-27 млн. Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова прогнозировала, что население республики "может оказаться в спирали смерти".

Теги: украина, молодежь, демография


