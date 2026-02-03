"Аэрофлот" повысил "плоские" тарифы

"Аэрофлот" впервые с 2024 г. повысил "плоские" тарифы. Речь идёт о полётах из Москвы в девять городов Дальнего Востока.

Повышение позволит незначительно компенсировать существенный рост расходов авиакомпании. Он связан, в частности, с увеличением стоимости наземного обслуживания в аэропортах.

Новые тарифы заработают с 29 марта и будут следующими: у "Аэрофлота" в одну сторону – 21 тыс., туда-обратно – 35 тыс., у "России" в одну сторону – 20 тыс., туда-обратно – 33 тыс., у iFly ("АйФлай") в одну сторону – 18,4 тыс., туда-обратно – 31 тыс., сообщает пресс-служба перевозчика.

"Плоские" тарифы действуют на полёты из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ или обратно.