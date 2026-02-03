Екатеринбург вошел в российский топ-3 по числу автоугонов

В России сокращается число угонов премиальных брендов автомобилей: 15% в 2025 году против 26% в 2024-м, передает РИА Новости со ссылкой на данные страхового дома ВСК. Эксперты отмечают, что за год число угонов значительно не изменилось, а вот интересы угонщиков – поменялись.

Лидером по угонам стал китаец Geely – 15% от всех угонов. Популярностью у автоворов пользуется модель Emgrand.

В целом на китайские бренды приходится более четверти (27%) всех угонов. А годом ранее на них приходилось менее 1%. Популярными для угона брендами также являются Lixiang и Chery.

На втором месте по угонам в 2025 году – 11% - оказалась Kia.

По 8% угонов пришлось на марки Lada (Granta), Hyundai (Creta и Santa FE) и Toyota (все модели Land Cruiser).

Треть всех угонов приходится на Москву (31%), еще по 19% - на Екатеринбург и Санкт-Петербург.