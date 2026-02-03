Дроппера из Пензенской области наказали рублем за обманутого пенсионера из Нижневартовска

Прокуратура Югры в суде защитила права пенсионера из Нижневартовска, ставшего жертвой телефонных мошенников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

В июле 2024 года мошенники украли у него 1,2 млн руб. накоплений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе его расследования получена информация о том, что похищенные деньги поступили на счет жителя Пензенской области. В целях защиты прав заявителя прокурор обратился в Иссинский районный суд Пензенской области с иском о взыскании неосновательного обогащения на указанную сумму.

Заявленные требования суд удовлетворил. Прокуратура проконтролирует своевременное исполнение судебного решения.