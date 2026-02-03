03 Февраля 2026
Общество Москва
Фото: kino-teatr.ru

В Москве перенесена премьера первой постановки с Ефремовым после его освобождения

В столице перенесли премьеру первого спектакля Михаила Ефремова, который должен был состояться после освобождения артиста из колонии.

Постановку "Без свидетелей" в театре Никиты Михалкова "Мастерская 12" отложили, потому что у художника номера Юрия Купера диагностировали грыжу брюшной полости. 30 января в театре сообщили о старте репетиций, но конкретную дату показа так и не назвали. Главные роли у Ефремова и Анны Михалковой. Премьера состоится в этом году, более конкретной даты пока нет, пишет Mash.

8 июня 2020 г. Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актёра к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет. В марте 2025 г. артист получил УДО.

Теги: Михаил Ефремов, театр, постановка


