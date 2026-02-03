Житель Екатеринбурга засудил МТС за рекламные звонки

Житель Екатеринбурга отсудил у компании МТС 3 тысячи рублей за назойливую рекламу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, мужчина указал, что систематически получал от МТС звонки с рекламными предложениями, хотя даже не был абонентом компании. Он подчеркнул, что никогда не давал оператору согласия на обработку своих персональных данных для таких рассылок. А после того, как отправленная им претензия не возымела эффекта, обратился в суд.

Уралец просил взыскать компенсацию в 15 тысяч рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя. Академический районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил частично. С ПАО "МТС" в пользу истца взыскано: компенсация морального вреда – 2 тысячи рублей, штраф в его же пользу – 1 тысяча рублей и 3 тысячи рублей – государственная пошлина в доход бюджета.

