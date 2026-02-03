Для блокировки Рунета закупят импортное оборудование

Основной разработчик инфраструктуры для блокировок в Рунете планирует закупить оборудование производства США и Израиля.

Как сообщает CNews, речь идет о компании "РДП Энтерпрайз", которую контролирует "Ростелеком". Планируется приобрести серверы под российским брендом Gladius, построенные на базе американской платформы Supermicro, а также сетевые карты израильской Silicom. Это оборудование используется в системах глубокой фильтрации трафика (DPI), которые лежат в основе механизма блокировок и предусмотрены законом о "суверенном Рунете". Аналогичное оборудование использует Китай для своего "Великого китайского файрвола".

В "Ростелекоме" заявили, что компания придерживается курса на импортозамещение и работает с российскими сборщиками серверов. Однако сами серверы Gladius и карты Silicom не включены в реестр Минпромторга и собраны на зарубежной компонентной базе.

Как заявил гендиректор ООО "Альянс Перспективных Технологий" Ильдар Саттаров, Silicom выпускает карты на 100 Гбит/с с аппаратным ускорением DPI. Отечественные аналоги достигают лишь уровня 10-25 Гбит/с без продвинутого функционала.

Напомним, с 1 марта 2026 года российский сегмент интернета ожидает принципиально новая система управления. Утвержденное правительством постановление наделяет Роскомнадзор исключительными полномочиями по централизованному контролю над сетью в случае "кризисных ситуаций".