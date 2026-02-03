Кредитный рейтинг молодежи в РФ существенно снизился по итогам 2025 года

В России кредитный рейтинг заемщиков до 25 лет продемонстрировал резкое снижение — на 37 пунктов, до 612 баллов.

Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро. Для сравнения, средний показатель по всем российским заемщикам упал всего на 2 пункта, до 707 баллов. Эксперты связывают такую негативную динамику с двумя ключевыми факторами: активным вовлечением молодежи в кредитование и их недостаточной финансовой дисциплиной.

На фоне ужесточения регуляторных требований банки стали чаще одобрять заявки клиентам с низкой долговой нагрузкой, к которым относится и молодежь. Однако рост выдачи кредитов этому сегменту привел к увеличению просрочек, что негативно отразилось на их кредитных историях. Молодые заемщики нередко допускают просрочки платежей, что напрямую ухудшает их кредитный рейтинг.

ВТБ подтверждает, что платежная дисциплина у поколения Z (родившиеся в 1997-2012 годах) в 2025 году была в среднем слабее, чем у других групп. При этом банк отмечает, что уровень просрочек остается низким, сообщает Forbes.

Ранее выросла просрочка по кредиткам и картам с овердрафтом.