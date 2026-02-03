Трамп утверждает о согласии Индии прекратить закупки российской нефти

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о достижении ряда важных договоренностей с Индией.

По его словам, стороны договорились, что Нью-Дели прекратит закупки российской нефти, что, по мнению президента, сможет поспособствовать завершению конфликта на Украине. Как сообщил американский политик, 2 февраля он провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались вопросы торговли и урегулирования российско-украинского кризиса. Согласно заявлению Трампа, индийская сторона согласилась отказаться от российской нефти в пользу увеличения импорта из США и Венесуэлы.

Параллельно была согласована торговая сделка. США снизят импортные пошлины на индийские товары с 25% до 18%. Это решение, как подчеркнул американский президент, было принято в знак дружбы и уважения к Моди и вступает в силу немедленно. Взамен Индия намерена двигаться в сторону отмены пошлин на американские товары и значительно нарастить закупки продукции из США.

Ранее стало известно, что правительство Индии не давало компаниям указаний по поводу закупок нефти из России, но сокращение ими ее импорта продолжится.