Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

"Обсуждалась ситуация, складывающаяся вокруг Ирана", - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали иранские города, в которых расположены важные объекты военной инфраструктуры. Кроме того, в Тегеране была атакована резиденция иранского лидера Масуда Пезешкиана и штаб разведки Корпуса стражей исламской революции. Полностью уничтожена резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ответ на атаку Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке. В зоне эскалации оказались туристические объекты в ОАЭ.