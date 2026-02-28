Спасатели включают сирену в ходе поисков пропавших в Пермском крае туристов

В Пермском крае продолжаются поиски пропавших туристов, сообщает краевой главк МЧС. Группы спасателей и волонтеров обследуют лес и дороги.

Уточняется, что в поисках задействованы более 50 человек и 45 единиц техники, в том числе 23 снегохода. При объезде дорог спасатели включают сирену, чтобы помочь туристам сориентироваться.

Напомним, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, что в 100 км от деревни. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до сих пор не ясно, где они находятся. Возбуждено дело.