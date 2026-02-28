Минтранс РФ: Проработаны обходные маршруты в связи с закрытием неба Ирана и Израиля

Авиакомпании РФ, Минтранс и Росавиация в связи с закрытием неба Ирана и Израиля заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время, сообщили в Минтрансе. Отмечается, что при необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах.

Ранее сообщалось, что утром в субботу Израиль нанес удары по Ирану и закрыл воздушное пространство страны, готовясь к ответному удару. Гражданские самолеты, летевшие в Израиль, развернулись и ушли на запасные маршруты.