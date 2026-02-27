Многодетным семьям упростили доступ к единому пособию

Многодетные семьи теперь могут получать единое пособие, даже если их доход немного превышает прожиточный минимум, сообщает "RT". Раньше любую дополнительную сумму к зарплате засчитывали, и помощь сразу прекращали, но новый закон это правило изменил.



Если теперь доход семьи на одного человека выше прожиточного минимума не больше чем на 10%, они сохраняют право на выплату. Такое решение действует для семей, которые уже получали пособие и пришли его продлевать. Заявление нужно подать в последний месяц срока старой выплаты или не позднее трёх месяцев после её окончания, и послаблением можно воспользоваться только один раз.



Новый порядок распространяется на случаи, возникшие с 1 января 2026 года, поэтому если семье отказали в пособии по старым правилам, а их доход вписывается в новые рамки, они могут рассчитывать на пересмотр решения.