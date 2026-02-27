В России ужесточили правила рекламы энергетиков
В России с 1 марта начинают действовать новые правила для рекламы энергетиков. Теперь компании обязаны указывать предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков, а обращаться к несовершеннолетним в рекламе запрещается, сообщает "РИА Новости".
Депутат Алексей Говырин пояснил, что на радио это предупреждение должно звучать не меньше трех секунд, а на телевидении и в интернете - быть видимым не менее пяти секунд и занимать не меньше 7% экрана.
Ранее в России предлагали ввести обязательную цифровую идентификацию с использованием биометрии для онлайн-покупок товаров с маркировкой 18+, чтобы усилить контроль за их продажей.