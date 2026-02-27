Власти Иркутска отозвали разрешение на митинг против блокировки Telegram

Администрация Иркутска, сначала согласовавшая митинг противников блокировки Telegram, передумала и уведомила организаторов – представителей партии "Яблоко" – об отзыве разрешения на проведения гражданской акции.

В ответе властей говорится, что интерес к митингу слишком большой, и есть риск, что придет гораздо больше людей, чем планировалось. А это не позволит обеспечить общественную безопасность.

"В результате мониторинга средств массовой информации и сети Интернет, в том числе мессенджеров и социальных сетей, было выявлено значительное внимание общественности к предстоящему мероприятию. Проведённый мониторинг свидетельствует о том, что ожидаемое число участников, которые могут посетить митинг на согласованной на основании письма площадке с учётом увеличения количества участников создаст угрозу общественной безопасности участников публичного мероприятия", - говорится в ответе администрации города одному из организаторов – Григорию Грибенко.