У жительницы Косулино забрали дом за фиктивную постановку мигрантов на учет

Жительница села Косулино в Белоярском районе лишилась дома и земельного участка из-за фиктивной постановки мигрантов на учет. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

В суде было доказано, что с декабря 2024-го по май 2025 года осужденная из корыстных побуждений зарегистрировала в своем доме семь иностранцев. При этом женщина, владеющая долями в нескольких квартирах, изначально осознавала, что иностранные граждане в ее доме проживать не будут.

Свою вину свердловчанка признала в полном объеме. Белоярский районный суд признал ее виновной по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ" и, на основании п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковал в доход государства имущество в виде 3/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом, принадлежащие осужденной, как средство совершения преступления в сфере незаконной миграции.